Do 2030 roku połowa zamówień na wynos pochodzić będzie z wirtualnych restauracji

Rebel Tang - koncept łączący gastronomię z nowoczesnymi technologiami, wraz z agencją badawczą ARC Opinia, PepsiCo i SentiOne, przeanalizował dane i opinie na temat dań z dowozem w 2021 roku.

Wynika z nich, że wymagania dotyczące posiłku w dostawie nie są wcale niższe, niż przy restauracyjnym stoliku - 65,3% badanych potwierdziło, że ich oczekiwania względem tej samej potrawy dostępnej na miejscu i w dostawie, są tożsame. Na pozytywną opinię o restauracji największy wpływ ma smak i stan dostarczonych dań, a do zamówienia z nowych miejsc najbardziej zachęca ciekawe menu i darmowa dostawa. Nie boimy się także nowych smaków - 53,3% ankietowanych zadeklarowało, że zamawia jedzenie z restauracji w których dotychczas nie jedli.

- W Rebel Tang uważamy, że wirtualne restauracje to przyszłość gastronomii, co potwierdzają nie tylko nasze wewnętrzne dane, ale też odpowiedzi dostarczone przez zewnętrzną agencję badawczą. Rynek Food Delivery jeszcze przed pandemią rósł w tempie 40% rocznie. Dziś szacuje się, że do 2030 roku połowa zamówień na wynos pochodzić będzie z lokali oferujących tylko jedzenie w dostawie. Trend ten widzimy także w innych branżach - choćby na przykładzie coraz popularniejszych w Polsce rozwiązań Q-Commerce typu dostawy zakupów z dark stores w 15 minut - opowiada Marek Cynowski, CEO Rebel Tang.