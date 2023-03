Do Wtorkowego Kubełka w KFC wkradł się błąd

Wtorkowy Kubełek jest już dostępny w sieci restauracji KFC. W tym roku za kubełek zapłacimy 19,95 zł. KFC przysłało dzisiaj informację, że do składu kubełka wkradł się błąd i informacja wymaga aktualizacji. Co zatem znajdziemy we Wtorkowym Kubełku KFC?