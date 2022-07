Dom Mody Klif zaprasza na śniadania rozdając croissanty

Od początku lipca, dwa razy w tygodniu, na ulicach Warszawy można spotkać hostessy, które przemieszczają się na udekorowanych kwiatami rowerach. Wraz z zaproszeniem na śniadanie w strefie gastronomicznej Domu Mody Klif, wręczają przechodniom elegancką torebeczkę, w której ukryty jest croissant – symbol francuskiego śniadania. Do rogalika dołączona jest ulotka z menu śniadaniowym – tak, by każdy mógł się przekonać co poza croissantami można rano zjeść w Domu Mody Klif.

Przy okazji Dom Mody Klif zaprasza w swoje progi wszystkie rodziny z dziećmi, dla których w każdą niedzielę lipca, w godzinach 10.00-14.00, tuż przy scenie galerii, organizuje strefę animacji. Rodzice mogą tam zostawić dzieci pod opieką animatorek i cieszyć się chwilą dla siebie. Dzieci z kolei wezmą udział w warsztatach, pobudzających kreatywność. Bo wakacje nie muszą być nudne i mogą być okazją do nauki czegoś nowego. Oraz do nowych doznań – także kulinarnych.