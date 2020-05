Dzięki własnej platformie do zamówień warszawscy restauratorzy zaoszczędzili ok. 120 tys. zł na prowizjach

Dzięki wspólnej inicjatywie #wspieramgastro, której pomysłodawcami byli m.in. właściciele Restauracji Forty, warszawskie restauracje w ciągu 4 tygodni zebrały ponad 4 tys. zamówień na wynos o wartości przekraczającej 370 tys. zł. Stawiając na własną, niezależną platformę wspieramgastro.warszawa.pl, zaoszczędzili oni ok. 120 tys. zł na prowizjach i mogli te środki przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników oraz utrzymanie firm. Wraz z poluźnianiem ograniczeń związanych z pracą lokali gastronomicznych, restauratorzy szykują się na nowe otwarcie – chcą dalej działać wspólnie i zaprosić do kooperacji inne miasta.

Branża gastronomiczna mocno odczuła wybuch epidemii COVID-19 i wiążące się z nią restrykcje. Pragnąc utrzymać miejsca pracy i przetrwać ten trudny dla wszystkich czas nie czekali na zewnętrzną pomoc, zaczęli sami działać. Z inicjatywy właścicieli Restauracji Forty i innych firm, zrodziła się akcja #wspieramgastro, w ramach której nie tylko nagłośniono temat trudnej sytuacji i jej powodów. Warszawskie restauracje szybko się przeorganizowały i uruchomiły spółdzielnię jednocząc się na wspólnej platformie do bezpiecznego zamawiania jedzenia on-line. Obecnie aktywnie działa na niej aż 100 lokali gastronomicznych.



- W zeszłym miesiącu mówiliśmy o dramatycznej sytuacji, w której znalazły się restauracje w związku z przymusowym zamknięciem lokali z uwagi na pandemię koronawirusa. Współdziałaliśmy z władzami m.st. Warszawy nad wypracowaniem narzędzi, które pomogą utrzymać nasze firmy, tysiące wykwalifikowanych osób pracujących w gastronomii, a także kulturalną tkankę naszych miast, której unikalny charakter jest współtworzony przez lokalne restauracje, bary i kawiarnie. Dziś wracamy na rynek bogatsi o cenne, chociaż trudne doświadczenia i zapraszamy do współpracy restauratorów z całej Polski - powiedział Tomasz Czudowski, współwłaściciel Restauracji Forty i pomysłodawca niezależnej platformy do zamawiania jedzenia wspieramgastro.warszawa.pl

Tomasz Czudowski, wspólnie z Enio Chłapowskim-Myjakiem z Mr. OH oraz Michałem Judą z Youmiko Vegan Sushi, w ciągu zaledwie 5 dni doprowadzili do powstania platformy umożliwiającej restauracjom bezprowizyjną sprzedaż on-line. Niezwykły odzew, z jakim spotkała się ta inicjatywa ze strony klientów i innych restauratorów, zmobilizował ich do pójścia dalej – rejestracji pierwszej w Polsce spółdzielni restauracji i rozwijania platformy oraz powalczenia o lepsze warunki zakupowe dla jej członków. Już niedługo będzie można zobaczyć portal w odświeżonej formule i pod nową, już nie związaną z kryzysem, nazwą.