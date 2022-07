Emirates Flight Catering otwiera wertykalną farmę w Dubaju

Bustanica uruchomiła uprawę o powierzchni 330 000 stóp kwadratowych. To inwestycja o wartości 40 mln USD.

Bustanica zaoszczędzi rocznie ponad 250 milionów litrów wody i wyprodukuje ponad 1 mln kg produktów wolnych od pestycydów, herbicydów i chemikaliów

Zlokalizowany w pobliżu międzynarodowego lotniska Al Maktoum w Dubai World Central, zakład o powierzchni 330 000 stóp kwadratowych, jest przystosowany do produkcji ponad 1 mln kilogramów zielonych liściastych roślin rocznie, jednocześnie wymagając o 95% mniej wody niż tradycyjne rolnictwo. W dowolnym momencie w zakładzie rośnie ponad 1 mln odmian (roślin), co zapewni produkcję 3000 kg dziennie.

Bustanica jest napędzana przez uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję oraz wysoce wyspecjalizowany zespół, w skład którego wchodzą eksperci agronomii, inżynierowie, ogrodnicy i naukowcy zajmujący się roślinami. Ciągły cykl produkcyjny zapewnia, że ​​produkty są świeże i czyste oraz uprawiane bez pestycydów, herbicydów i chemikaliów.

Pasażerowie Emirates i innych linii lotniczych mogą spodziewać się na pokładach warzyw liściastych, w tym sałaty, rukoli, mieszanej sałaty i szpinaku, już od lipca.

Konsumenci ZEA wkrótce będą mogli dodawać te warzywa do swoich koszyków w supermarketach. Bustanica planuje bowiem również rozszerzyć działalność o produkcję i sprzedaż owoców i warzyw.

System o zamkniętym obiegu maksymalizuje zużycie wody i wydajność. Kiedy woda wyparowuje, jest odzyskiwana i zawracana do systemu, co pozwala zaoszczędzić 250 mln litrów wody rocznie w porównaniu do tradycyjnego rolnictwa.