Etno Cafe rozczarowana postawą galerii handlowych

Przyglądamy się propozycjom jakie składają np. brytyjscy wynajmujący swoim najemcom. Tam czynsz jest procentem od obrotu. Jako element lub całościowa konstrukcja staje się tymczasową normą. W Polsce natomiast uchodzi za absolutną herezję. Niestety to bardzo krótkowzroczne podejście. O ile jeszcze w tym roku najemcy może jakoś zdobędą pieniądze na opłaty, to w przyszłym już nikt nie będzie chciał rozmawiać z galeriami. Co więcej, bez zmiany podejścia operatorów prawdopodobne jest zwiększenie ilości restrukturyzacji i upadłości w kolejnych miesiącach – uważa Łukasz Mrowiński, współzałożyciel i prezes zarządu Etno Cafe.

Ile kawiarni Etno Cafe zamknął lockdown?

Łukasz Mrowiński, współzałożyciel i prezes zarządu Etno Cafe: Przed pandemią prowadziliśmy 22 lokale, ale w wyniku lockdownu zamknęliśmy trzy: dwa w Poznaniu i jeden w Lesznie. Sytuacja w związku z pandemią zmusiła nas do tego, aby wyjść z tamtych lokalizacji. Aktualnie negocjujemy warunki rozstania.

Czy w pozostałych lokalizacjach uzgodniliście już nowe stawki czynszowe?

Nie, niestety jest to bardzo długi i trudny proces. Wynika on z tego, że praktycznie każda lokalizacja to inny wynajmujący i odmienne podejście do sytuacji. Z jednej strony mamy wzorowe zachowania ze strony władz Wrocławia, które obniżyły czynsze do symbolicznej złotówki z własnej inicjatywy. Prowadzimy dwie takie lokalizacje – tak władze miasta dbają o lokalny biznes. Z drugiej strony mamy skrajnie niekorzystne podejścia, w których wynajmujący zachowują się jakby w ostatnich miesiącach nic się nie stało. Nasze kawiarnie pracują w tej chwili na 75 proc. swoich poprzednich obrotów, więc nie możemy zaakceptować propozycji 10-procentowego rabatu, a takie dostajemy. Jesteśmy mocno rozczarowani postawą centrów handlowych ze względu na kompletny brak podejścia partnerskiego. Szczególnie ze strony dużych galerii.

Ile tych trudnych negocjacji prowadzicie?

W tej chwili mamy siedem lokali w centrach handlowych. Sytuacja przez długi czas była patowa. Musieliśmy otworzyć lokale po restarcie, ale z większością wynajmujących ciężko było się porozumieć w sprawie obniżenia stawek. Czynsze w dotychczasowej wysokości lub obniżone o 10-15 proc. nie pozwalają nie tylko nam, ale i wielu innym najemcom stanąć na nogi. Nie mamy ciągle odpowiednich przychodów, które zrównoważyłyby wysokie opłaty. Zarządcy galerii nie chcą tego dostrzec, zdają się widzieć tylko swój interes i krótkoterminową perspektywę.

