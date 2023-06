Fabryka Norblina z nowymi restauracjami

Amar Beirut w Fabryce Norblina

Ostatnio w Fabryce Norblina ryuszył Amar Beirut (tłum.: „Księżyc Bejrutu”)z muzyką na żywo i nocną rozrywką w nowoczesnym wydaniu. Twórcami konceptu są: Anas Adi z Syrii oraz Libańczycy, Pierre Abi Nader i Wissam El Haber.

- Zdecydowaliśmy się na otwarcie naszego lokalu w Fabryce Norblina, ponieważ nie ma miejsca, które mogłoby lepiej korespondować z wizerunkiem naszej marki. To postindustrialna architektura z bogatą historią w tle, która dziś pisze swój kolejny rozdział – mówi jeden z właścicieli, Wissam El Haber.

Lokal zajmie trzy kondygnacje w budynku Fabryki Norblina, w którym - tak jak przed 100 laty – stoi ogromny akumulator hydrauliczny – gratka dla miłośników starych maszyn. To jeden z najcenniejszych eksponatów należących do Muzeum Fabryki Norblina – na świecie pozostały już tylko cztery takie egzemplarze.



Budynek, do którego wprowadzi się restauracja Amar Beirut - zgodnie z ustaleniami z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków – został odtworzony przez firmę Capital Park w procesie rewitalizacji pofabrycznych terenów dokładnie w tym samym miejscu, w którym w latach 20. XX wieku stała hala prasy 520T, ciągarni I i narzędziowni. Oryginalny budynek był dwukrotnie przycinany ze względu na prostowanie ulicy Prostej, w związku z czym stracił blisko połowę swojej konstrukcji i ze względu na zły stan techniczny musiał zostać rozebrany. Nowy, który stanął na jego miejscu, formą i gabarytem odwołuje się do pierwowzoru.

Restauracja Amar Beirut będzie połączeniem libańskiej sztuki kulinarnej i bliskowschodniej kultury i muzyki, fot. mat. pras.

Restauracja na trzech poziomach

Projekt wnętrza stworzony został tak, by podkreślić historyczną przestrzeń pofabrycznych terenów. Użyto w nim szlachetnych i eleganckich materiałów, jak miedź czy metal, które w połączeniu z odrobiną koloru i artystycznych akcentów, stworzyć mają bliskowschodni klimat. Trzy poziomy lokalu to łącznie ponad 700 mkw. powierzchni. Na parterze, oprócz lobby i otwartej kuchni, znajdzie się scena przeznaczona dla występujących artystów. Będzie można ich oglądać również z antresoli. Na tarasie zaś czekać będą na gości wygodne sofy, na których będzie można się zrelaksować i podziwiać panoramę Warszawy, a także historię terenów prezentowaną w Lunetach Czasu będących jednym z elementów ścieżki zwiedzania Muzeum Fabryki Norblina. Na każdym poziomie znajdować się będą bary, za którymi prawdziwi entuzjaści koktajli i sztuki barmańskiej tworzyć będą m.in. charakterystyczne dla Perły Bliskiego Wschodu napoje. Miejsce pomieści w sumie od 300 do 400 gości, a o ich komfort i obsługę na najwyższym poziomie zadba 40-osobowy zespół.

Amar Beirut będzie kolejnym miejscem w Fabryce Norblina, w którym codziennie rozbrzmiewać będzie muzyka na żywo, fot. mat. pras.

Za menu restauracji odpowiada jeden z właścicieli Amar Beirut, Pierre Abi Nader. Libański szef kuchni, budując doświadczenie w zarządzaniu restauracjami, doskonalił jednocześnie swój kulinarny warsztat. Wynikiem tych wieloletnich poszukiwań i zebranych doświadczeń jest otwarta 13 lat temu jego restauracja w Libanie, w której na gości czeka śródziemnomorska kuchnia fusion. Na podobne smaki będą mogli liczyć również warszawscy klienci. W autorskiej karcie znajdą się libańskie sałatki, przystawki, owoce morza, ale także mięsne dania i wypieki z pieca węglowego. Nie zabraknie tu najprawdziwszych libańskich falafeli i tradycyjnych tabboule z hummusem.

Fabryka Norblina - co to za miejsce

Fabryka Norblina to wielofunkcyjny kompleks w sercu warszawskiej Woli. Po wieloletnim procesie rewitalizacji dawnych zakładów Norblin, Bracia Buch i T. Werner przeprowadzonej przez Grupę Capital Park ponownie otworzył się na miasto zachwycając historyczną zabudową, w którą wkomponowana została nowoczesna architektura. Łączna powierzchnia kompleksu wnosi ponad 65.000 mkw., z czego 41.000 mkw. stanowi powierzchnia biurowa. Dla gości Fabryki Norblina dostępne są koncepty kulturalne, rozrywkowe i gastronomiczne, w tym m.in.: autorskie, butikowe kino KinoGram, ekologiczny targ – BioBazar, największa w stolicy strefa gastronomiczna z Food Town i restauracjami z obsługą kelnerską, Piano Bar z muzyką na żywo, Muzeum Fabryki Norblina, galeria Art Box Experience, Apple Muzeum Polska, centrum mądrej rozrywki Smart Kids Planet, a także sklepy, lokale usługowe oraz strefa zdrowia i urody.