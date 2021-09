Firma Janusza Palikota chce pozyskać 4,5 mln zł m.in. na otwarcie flagowej restauracji

W 2020 roku ponad 1000 inwestorów społecznościowych zainwestowało w Alembik Polska 4,2 mln zł.

W kolejnej emisji akcji firma chce zebrać 4,5 mln zł.

W trakcie pandemii Alembik Polska SA zrewidowała strategię i zamiast lokali patronackich, będzie przejmować i modernizować restauracje lub tworzyć od podstaw własne lokale.

Alembik Polska SA kontynuuje budowę sieci lokalnych Alkotek, przestrzeni spotkań i degustacji, w których wysokogatunkowe trunki rzemieślnicze będą produkowane na miejscu w specjalnych urządzeniach – alembikach, a goście będą mogli zamówić jedzenie skomponowane pod wybrane pozycje z karty alkoholi.

Spółka realizuje plany rozwoju ze środków własnych oraz pozyskanych w ramach crowdfundingu udziałowego. W 2020 roku ponad 1000 inwestorów społecznościowych zainwestowało w Alembik Polska 4,2 mln zł. Janusz Palikot, pomysłodawca i prezes spółki, zapowiedział niedawno II emisję akcji w tym modelu. Zapisy ruszą 30 września.

Cele emisji

Środki w kwocie 4,5 mln zł, pozyskane w ramach II emisji akcji, spółka przeznaczy na dalsze inwestycje w sieć Alkotek. 1,6 mln zł wyniesie zakończenie inwestycji w lokal Czarcia Łapa w Lublinie, a 0,7 mln zł dalsza modernizacja lokalu Młoda Polska Bistro&Pianino we Wrocławiu. Blisko 2,2 mln zł zostaną zainwestowane w otwarcie restauracji w Warszawie.

W trakcie pandemii Alembik Polska SA zrewidowała strategię i zamiast lokali patronackich, będzie przejmować i modernizować restauracje lub tworzyć od podstaw własne lokale. Ma to umożliwić lepsze zarządzanie biznesem spółki. W związku z tym, środki z I emisji posłużyły do zakupu specjalistycznych urządzeń: alembików, udziałów w restauracji Młoda Polska we Wrocławiu oraz rozpoczęcia modernizacji lokalu Czarcia Łapa.

Docelowo powstanie 10 Alkotek. Młoda Polska z Wrocławia otworzy swoją destylarnię w ramach projektu Alembik Polska jeszcze w Q4 2021. Szefową kuchni Młodej Polski jest Beata Śniechowska, zwyciężczyni MasterChef Polska, autorka książek kulinarnych, nominowana przez Gault & Millau jako kobieta szef roku 2019. Restauracja Czarcia Łapa z Lublina dołączy do sieci Alkotek do roku 2022 po zakończeniu modernizacji.