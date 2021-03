Firmy audytorska rozwiązuje umowę ze Sfinksem. Kto zbada finanse firmy?

Sfinks Polska otrzymał od firmy audytorskiej Roedl Audyt rozwiązanie umowy, fot. materiały prasowe

18 marca zarząd Sfinks Polska otrzymał od firmy audytorskiej Roedl Audyt rozwiązanie umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego z 11 września 2020 r.

Przedmiotem umowy z firmą Roedl Audit jest zobowiązanie do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. odpowiednio za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz przeglądu skróconych półrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych za te okresy.

Jako ważne powody uprawniające do rozwiązania umowy firma audytorska wskazała:

1) niedotrzymanie warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii polegających na braku zapłaty wynagrodzenia dla spółki za dotychczas wykonane czynności.

2) wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu polegających na powstaniu zagrożenia opisanego w punkcie 410.7A1 i podjęciu ustaleń zgodnie z punktem R410.8 obowiązującego biegłych rewidentów i firmy audytorskie Kodeksu etyki IFAC.

Firma wskazała, iż zgodnie z powołanym Kodeksem zagrożenie czerpania korzyści własnych mogłoby powstać, jeśli znacząca cześć wynagrodzeń nie jest zapłacona przed wydaniem sprawozdania z badania za rok następny oraz iż zgodnie zapisami obowiązującego Kodeksu firma audytorska w takiej sytuacji jest obowiązana ustalić:

- czy zaległe wynagrodzenie mogłoby stanowić odpowiednik pożyczki udzielonej klientowi

- czy odpowiednim jest, aby firma została ponownie wybrana lub kontynuowała zlecenie badania.

- Spółka informuje, że w związku z faktem, iż z dniem 30 października 2020 r. zostało otwarte postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzonego zgodnie z ustawą prawo restrukturyzacyjne z 2015 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) z dniem układowym ustalonym na dzień 1 listopada 2020 r. wierzytelność wobec firmy audytorskiej jest objęta układem w związku z czym spełnienie przez emitenta żądania firmy audytorskiej dotyczącego zapłaty w ciągu 5 dni ww. świadczenia jest prawnie niedopuszczalne - podał Sfinks w komunikacie.

W związku z powyższym w ocenie spółki otrzymane wezwanie do zapłaty jest sprzeczne z przepisami prawa restrukturyzacyjnego.