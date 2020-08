Fit Cake otwiera 10 lokali

fot. materiały prasowe

Mimo trzymiesięcznego zahamowania spowodowanego koronawirusem, sieć “niecukierni” Fit Cake rozwija się planowo. W tym roku uruchomionych zostanie 10 kolejnych lokali na terenie całego kraju.

Firma postanowiła wykorzystać okres przestoju w handlu na wzbogacenie swojej oferty o specjalistyczne wegańskie słodkie przekąski, przede wszystkim lody, dla których stworzyła dedykowaną markę Fit Ice Cream. To wszystko spowodowało, że po kilkumiesięcznym okresie spadku obroty sieci szybko wróciły do normy, a w wielu punktach nawet wzrosły.

- Działają już nowe Fit Cake w Rzeszowie, Żorach, Otwocku, Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Szykujemy się do kolejnych otwarć w Warszawie i Szczecinie, gdzie powstanie największy, 200-metrowy, ekskluzywny lokal - mówi Rafał Kościuk, twórca marki. - Mamy bardzo wiele zapytań z Zielonej Góry. Chcemy, aby wszystkie nowe lokale ruszyły przed grudniem, ponieważ przedświąteczny okres to dla nas bardzo intensywny czas i duże obroty.