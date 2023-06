Food Hall Powiśle świętuje 3. urodziny

Od piątku do niedzieli czekają koncerty i DJ sety, które zagrają Zalia, Tycjana, Faustyna Maciejczuk, BØGUTA Ø2 oraz Mike Gowin. Do świętowania 3. urodzin dołączy też strefa Beauty Hall, która szykuje szereg aktywności, a wśród nich Beauty Corner, w którym wykonywany będzie makijaż festiwalowy. A to wszystko w Elektrowni Powiśle.

Trzecie urodziny to powód do trzydniowego świętowania. Od piątku (23 czerwca) do niedzieli (25 czerwca) na odwiedzających Food Hall Powiśle czeka fuzja smaków, zapachów i melodii. Miejsce to łączy muzykę z innymi formami kultury, selekcją restauracji z różnych stron świata i barami. Z okazji urodzin w Food Hallu Powiśle będzie można nie tylko smacznie zjeść, ale też posłuchać koncertów. W piątkowy wieczór w urodzinowy klimat świętujących wprowadzi Zalia w koncercie live, a imprezę rozkręci Tycjana ze swoim DJ setem. Sobotnie świętowanie rozpocznie koncert Faustyny Maciejczuk, a zakończy BØGUTA Ø2 za konsoletą. Zwieńczeniem trzydniowych atrakcji będzie niedzielny relaks przy muzyce w wykonaniu Mike Gowina.



To jednak nie koniec atrakcji. Swoje urodziny świętuje też Beauty Hall, czyli strefa piękna w Elektrowni Powiśle. 24 i 25 czerwca na odwiedzających czekają bezpłatne warsztaty i zabiegi. Wśród nich słoneczna Vinyasa z Małgosią Osuch, Czułe Drogi i Nikalab, warsztaty oddechowe z Balance&Beauty Marta Bem, stretching oraz Beauty Corner, w którym wykonywane będą makijaże festiwalowe z Let’s Beauty, zabiegi na ciało, a także modelowanie włosów w wykonaniu specjalistów z Warszawskiej Izby Lordów.



Celebracja 3. urodzin Food Hallu odbędzie się w dniach 23-25 czerwca. Z aktywności w Beauty Hall będzie można skorzystać w dniach 24-25 czerwca. Wstęp na wszystkie atrakcje w Elektrowni Powiśle jest bezpłatny.

Food Hall Powiśle - muzyczny rozkład jazdy

23 Czerwca

18:00 - Zalia live

19:30 - Tycjana DJ set

24 Czerwca

18:00 - Faustyna Maciejczuk live

19:30 - BØGUTA Ø2 DJ set

25 Czerwca

16:00 - Mike Gowin i inne aktywności

Beauty Hall - atrakcje w strefie piękna



𝟐𝟒 𝐂𝐙𝐄𝐑𝐖𝐂𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟑

10:30 - 11:30 - Słoneczna Vinyasa z Małgosią Osuch, Czułe Drogi i Nikalab

11:30 - 12:00 - Warsztaty oddechowe z Balance&Beauty Marta Bem (zajęcia darmowe, obowiązują zapisy)

12:30 - 13:30 - Stretching z Stretchingirl Studio (zajęcia darmowe/obowiązują zapisy)

16:00 - 18:00 - Beauty Corner (próbny makijaż festiwalowy z Let's Beauty, testowe zabiegi Schwarzy na ciało z Beauty Skin oraz modelowanie włosów dla Panów z Warszawską Izbą Lordów)

𝟐𝟓 𝐂𝐙𝐄𝐑𝐖𝐂𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟑

10:00 - 16:30 - Dzień Jogi, trzy wyjątkowe sesje (wstęp płatny)

16:00 - 18:00 - Beauty Corner (makijaż i pielęgnacja dla nastolatek z Let's Beauty, testowe zabiegi Schwarzy na ciało oraz konsultacja trychologiczna z Beauty Skin, a także modelowanie włosów dla Panów z Warszawską Izbą Lordów)