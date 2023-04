FoodWell rozszerza dystrybucję roślinnych zamienników mięsa 

FoodWell (dawniej Bakalland) wprowadził na rynek pierwsze produkty, będące w 100% roślinnymi zamiennikami mięsa.

Nowe produkty zadebiutowały w grudniu ub.r. w sklepach Kaufland Polska, a w 2023 r. pojawiły się w sieciach Carrefour, Auchan, Netto, Biedronka, Frisco oraz wybranych restauracjach.

Do 2026 roku firma chce stać się liderem w Polsce i zdobyć mocną pozycję w Europie w kategorii zdrowej, funkcjonalnej żywności plant based.

Zgodnie z założeniami przyjętej w IV kw. 2022 r. strategii, FoodWell wprowadził na rynek pierwsze produkty, będące w 100% roślinnymi zamiennikami mięsa. Firma chce dzięki nim dynamicznie rosnąć w kategorii zdrowej żywności – w ciągu 3 lat sprzedaż produktów plant based ma generować ok. 10% obrotów FoodWell.

- Mamy ambicje, żeby do 2026 r. stać się numerem jeden w kategorii zdrowej żywności w Polsce i wyraźnie zaznaczyć swoją obecność w tym obszarze na europejskich rynkach. Jestem spokojny o sukces, bo wprowadziliśmy na rynek produkty najwyższej jakości. Dziękuję i gratuluję technologom z naszego działu R&D, bo efekt pracy ich zespołu to klasa światowa. Bez wątpienia realizacji naszych celów sprzyjają trendy konsumenckie – prawie cała Europa jest otwarta na zmianę nawyków żywieniowych. Ludzie chcą jeść jednocześnie zdrowo i smacznie, a do tego przykładają coraz większą wagę do ochrony środowiska. Nasze produkty wpisują się w każde z tych oczekiwań – mówi Marian Owerko, prezes FoodWell.

FoodWell rozwija linię roślinnych zamienników mięsa w ramach marki Purella Superfoods. W 2023 r. firma zamierza oferować 12 produktów w 100% plant based – powstałych na bazie grochu, nieprzetworzonej żywności z kategorii superfoods, pozbawionych konserwantów i dodatków soi oraz posiadających smak i strukturę prawdziwego mięsa. Jako pierwsze w grudniu zeszłego roku w sieci Kaufland Polska pojawiły się dwa rodzaje roślinnego kurczaka w technologii HME, a także będące roślinną nowością na rynku: łosoś oraz tatar wołowy. W dalszej części roku portfolio FoodWell uzupełnią roślinne: nuggetsy (z kurczaka oraz rybne), burgery, kiełbaski i kaszanka.

- Dzięki poszerzeniu oferty o całkowicie naturalne produkty pracujemy nad realizacją założeń sprzedażowych, ale równolegle spełniamy nasze obietnice dotyczące odpowiedzialności za środowisko. Rozwojem w obszarze zamienników mięsa aktywnie działamy na rzecz dekarbonizacji gospodarki, bo przyczyniamy się do zmniejszenia negatywnego wpływu, jaki ma na planetę hodowla zwierząt. Przykładamy też dużą wagę do opakowań naszych produktów, które w 50% pochodzą z recyklingu i nadają się do dalszego przetwarzania – tłumaczy Marian Owerko.

W I kw. br. kategoria roślinnych zamienników mięsa systematycznie trafiała do sprzedaży w kolejnych sieciach sklepów – w pierwszej kolejności w Carrefour, Auchan, Netto i Biedronka. FoodWell jest także po serii warsztatów z klientami HoReCa, najlepszymi restauracjami w Polsce i branżą foodservice. Wszyscy pozytywnie ocenili jakość i smak produktów.

Pierwsze z nich pojawiają się już w menu wybranych restauracji. Od połowy kwietnia najszerszy wybór produktów z linii MEAT DIFFERENT marki Purella znajduje się w restauracji Flaming w Warszawie, w której FoodWell wspólnie z klientem stworzył całą sekcję VEGE. Do menu trafiły: roślinny łosoś w carpaccio, tatar, kurczak w sałatce Cezar, burger, a także kiełbaska w ofercie śniadaniowej.

Produkty cieszą się także dużym zainteresowaniem stref gastro na stacjach benzynowych. Firma finalizuje właśnie pierwsze projekty w tym obszarze.

Artur Gajewski, CMO FoodWell (fot. mat. pras.)

- Prowadzimy ofensywę promocyjną naszej nowej kategorii. To m.in. targetowane działania digital i social media wokół sieci, które potwierdziły współpracę. Będziemy komunikować się poprzez kampanie wideo oraz influencer marketing pod hasłem „MEAT DIFFERENT – Spróbuj a zrozumiesz – komentuje Artur Gajewski CMO FoodWell.

Firma FoodWell (nowa nazwa połączonych spółek Bakalland oraz Purella) założona w 1991 roku, posiadająca wyłącznie polski kapitał, działa w segmencie zdrowych przekąsek głownie bakalii, batonów i superfoodów oraz wiceliderem w kategorii dodatków do ciast i deserów oraz kaw zbożowych. W swoim portfelu posiada marki: Bakalland, Delecta, Purella Superfoods, Anatol i BeRaw. Produkcja odbywa się w 3 fabrykach w Janowie Podlaskim, Włocławku i Białymstoku. Co roku Foodwell wprowadza na polski i zagraniczny rynek ok. 400 mln sztuk produktów roślinnych, a samych batonów zbożowych, owocowych i proteinowych ok. 100 mln sztuk.