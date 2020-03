Francuskie bistro pojawi się w Browarach Warszawskich

Browary Warszawskie poszerzają swoją bogatą kulinarną ofertę. W Dzielnicy Smaków i Spotkań pojawi się francuskie bistro.

Bistro zajmie blisko 250 mkw tuż przy nowopowstającej ulicy Haberbuscha i Schielego, w parterze budynku Rest4Rent, czyli mieszkań na wynajem.

Właściciele "french bistro", Karolina i Łukasz Kwaśniewscy, to doświadczeni restauratorzy. To oni tworzą również lubianą restaurację Port Royal w Hali Koszyki. W nowym miejscu wykorzystają sprawdzoną wiedzę. Restauracja wraz z sezonami będzie zmieniać swoje oblicze, a w menu, co miesiąc będzie pojawiać się wkładka z daniami z konkretnego regionu Francji – Burgundii, Alzacji czy Prowansji. W bistro nie zabraknie też typowych dla francuskiej kuchni smaków.

Nazwa francuskiego bistro zostanie ujawniona w późniejszym terminie. Otwarcie restauracji planowane jest w grudniu 2020 roku.