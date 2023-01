Franczyzowa kawiarnia the White Bear Coffee w Warszawie

Sieć the White Bear Coffee coraz śmielej rusza w Polskę.

Po kawiarniach w Giżycku, Suwałkach i Ostrowie Wielkopolskim przyszedł czas na Warszawę.

Właściciele nowego Miśka liczą, że lokal szybko zyska na popularności.

– Zdecydowaliśmy się na koncept the White Bear Coffee, ponieważ nie jest to kolejna sieciówka, do której wpada się po kawę na wynos. Marka ujęła nas swoją osobowością, sposobem budowania relacji z gośćmi, całym aspektem wizualnym i doskonałej jakości produktem. Warszawa to trudny rynek, jednak wierzymy, że dzięki tak dopracowanemu modelowi biznesowemu, odniesiemy na nim sukces – mówi Łukasz Kowalewski współwłaściciel kawiarni the White Bear Coffee w Warszawie.

the White Bear Coffee - gdzie powstają nowe lokale?



W 2022 roku sieć pod szyldem białego niedźwiedzia powiększyła się o 5 punktów. W planach ma otwarcie kolejnych – w Lublinie oraz Krakowie. I jak przekonują właściciele franczyzy – to dopiero początek.

– Obecnie prowadzimy kilka zaawansowanych rozmów z przedsiębiorcami, którzy są na etapie poszukiwania odpowiedniej lokalizacji. Dodatkowo wprowadziliśmy do oferty trzy nowe modele współpracy – point, okno oraz riksza. Charakteryzują się one niższą kwotą inwestycji, dają możliwość działalności sezonowej lub eventowej. To elastyczna oferta, dopasowana do potrzeb nowej grupy franczyzobiorców – mówi Marcin Zalewski, współwłaściciel sieci.

Marka the White Bear Coffee powstała w 2019 r. w Białymstoku. Dzisiaj liczy już 9 kawiarni własnych i franczyzowych.