Frytki droższe o 44 proc. McDonald's mierzy się z ogromnym wzrostem cen

Sprzedaż we wszystkich obiektach działających w ramach systemu McDonald’s w Polsce wzrosła w porównaniu z 2021 rokiem o 31.2%. Kluczowe znaczenie miał powrót gości do wnętrza restauracji, z konsumpcją na miejscu oraz do lokali w galeriach handlowych.

Frytki droższe o 44 proc.

McDonald’s Polska w swoim sprawozdaniu finansowym podkreśla jak podrożały w ub.r. produkty spożywcze.

Spółka podaje, że cena mięsa wołowego była o około 44% , cena mięsa drobiowego oraz sera o około 27% a cena bułek o około 30% i frytek o około 44% wyższa od średnich cen tych materiałów w 2021 roku. Ogółem, średni ważony wzrost kosztów materiałów w roku 2022 wyniósł około 24.6%.

Zaufanie do marki McDonald's warte 383 mln zł

- Dodatkowo znaczący wzrost wynagrodzenia minimalnego oraz kryzys

energetyczny miał istotny wpływ na poziomy marży. Pomimo presji kosztów, dzięki bardzo dobrej sprzedaży, wspieranej polityką kształtowania cen, wynikającej z pozycji oraz zaufania do marki, McDonald’s Polska sp. z o.o. osiągnęła zysk netto w kwocie 383,6 milionów i był wyższy o 40,5% niż w roku poprzednim - pisze firma.

466 restauracji McDonald's w Polsce to franczyza

Mając na uwadze polepszenie doświadczenia gości w lokalach McDonald’s, firma systematycznie zwiększa liczbę obiektów działających na podstawie umowy franszyzy. Na koniec 2022 roku, 466 placówek działających pod szyldem McDonald’s było prowadzone przez naszych partnerów na podstawie umów licencyjnych.

W ub.r. firma zatrudniała średnio 4 333 osób, o ponad 400 więcej niż przed rokiem (3 914).