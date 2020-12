Gastronomia jeszcze długo pozostanie zamknięta

- Jesteśmy na dobrej drodze, by znacząco ograniczyć liczbę zachorowań (…) ale nic nie wskazuje na to, żeby przed 27 grudnia mogły być otwarte hotele, czy gastronomia - powiedział w programie "Money. To się liczy" wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

– Pierwsza połowa stycznia raczej będzie okresem, kiedy nadal powinniśmy ograniczać kontakty międzyludzkie. Tym bardziej dotyczy to sylwestra, powinniśmy się nastawić na wydarzenie bardzo kameralne – powiedział wicepremier.

