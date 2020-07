Gastronomia nie pohandluje alkoholem w internecie

Rząd nie popiera pomysłu, aby pozwolić przedsiębiorcom, zwłasza z branży gastronomicznej, na sprzedaż alkoholu przez internet.

3 czerwca podczas posiedzenia komisji finansów Komisja Finansów Publicznych poseł Krzysztof Paszyk (PSL-Kukiz15) poruszył problem obrotu lakoholem w internecie.

Poseł mówił:" (...) w Polsce mamy dzisiaj taką sytuację, że nie ma możliwości, aby wszelkiego typu punkty gastronomiczne, restauracje wraz ze sprzedawanym asortymentem gastronomicznym mogły również sprzedawać na wynos alkohol taki jak piwo czy wino. Natomiast nie ma żadnego problemu, aby podmioty zagraniczne mogły ten alkohol sprzedawać przez internet. My tą poprawką – na prośbę wielu przedsiębiorców właśnie z branży gastronomicznej, którzy nie liczą dzisiaj na pomoc ze strony państwa – chcemy tylko dać możliwość zarobkowania w normalny sposób. Taką formą dodatkowego zarobkowania byłaby właśnie możliwość sprzedawania alkoholi przez internet. Bardzo byśmy prosili Wysoką Komisję, aby pochylić się nad tym tematem. Nie traktować tego, po pierwsze, przez pryzmat jakiegoś uprzedzenia politycznego, ale spojrzeć na byt przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy w tym mogą szukać dodatkowego dochodu. Jest to dzisiaj niezwykle potrzebne. Śmiało można powiedzieć, że dotychczasowe uregulowania niestety dyskryminują w tym względzie polskich przedsiębiorców. Jest to poprawka przygotowana także w uzgodnieniu i w porozumieniu z przedsiębiorcami, więc ma czysto merytoryczny charakter. W pełni odpowiada dzisiejszym potrzebom przeciwdziałania kryzysowi. Jeszcze raz w imieniu Koalicji Polskiej – PSL-Kukiz15, bardzo proszę Wysoką Komisję o pozytywną rekomendację tej poprawki.

Stanowisko rządu w tej sparwie przedstawił Marek Niedużak (podsekretzra stanu w MR):

- "Stanowisko rządu jest negatywne. Proszę pamiętać, że tu jednak mówimy o obrocie alkoholem. Ustawa, która reguluje od lat ten przedmiot nazywa się O przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości. Wydaje mi się, że w Polsce problemu dostępności z alkoholem nie ma. Oczywiście branża gastronomiczna ma olbrzymie trudności. Zgadzam się z tym, temu się nie da zaprzeczyć. Jednak powiedzmy, że branża została odmrożona, oby biznesy toczyły się im jak najlepiej. To jest jednak bardzo wrażliwa kwestia. Zdaję sobie sprawę, że mamy np. swobodę unijną i faktycznie, jeżeli w innych krajach jest inna regulacja krajowa, to można sobie coś kupić z Unii Europejskiej i nic z tym nie zrobimy. Natomiast mamy wpływ na własną legislację w tym zakresie, która dotychczas była jednak raczej konserwatywna w tym zakresie. Sugerowałbym zachować ten konserwatyzm. Stanowisko rządu jest negatywne."