Ghost Burger - nowy koncept typu dark kitchen

fot. materiały prasowe

W czasie pandemii, kiedy restauracje nie mogą przyjmować swoich gości stacjonarnie coraz większą popularnością cieszą się lokale „wirtualne” typu ghost kitchen. Mając ten trend na uwadze Mr. Pancake i PIZZA BOYZ/FoodX poszerza portfolio ruszając z nowym projektem skupionym wyłącznie na delivery - burgerownią GHOST BURGER.

Czym jest Ghost Kitchen? Założenie jest bardzo proste - są to restauracje, które działają tylko w opcji zamówień i dostaw, najczęściej samodzielnie, w miejscach, w których znajduje się sama kuchnia i punkt odbioru. Zdarza się, że są to zupełnie nowe restauracje. Najczęściej jednak lokale typu ghost kitchen powstają jako kolejne brandy już istniejących, silnych restauratorów. Tak właśnie jest w przypadku Ghost Burger by Mr. Pancake i PIZZA BOYZ.

Skąd taki pomysł? Odpowiada Piotr Śliwa, współwłaściciel restauracji Mr. Pancake i PIZZA BOYZ.

- Branża gastronimiczna jest jedną z tych, które najbardziej ucierpiały podczas pandemii i nawet takie brandy jak nasz odczuwają jej skutki. Dość szybko zauważyliśmy, że kluczem do sukcesu jest większa dostępność opcji delivery, aby temu sprostać pracujemy z największymi na rynku partnerami, ale po niemal pół roku zdecydowaliśmy się zrobić kolejny krok w rozszerzeniu swojej działalności – uruchamiamy kolejny brand, burgerownię Ghost Burger. Burgery to drugi po pizzy najpopularniejszy rodzaj jedzenia w dostawach, a my mamy spore doświadczenie w tym segmencie. To też pierwszy krok w rozwoju naszej własnej działalności delivery. Niebawem otworzymy lokal stricte typu ghost kitchen, który pozwoli nam poszerzyć promień dostaw o kolejne dzielnice Warszawy. Z marką Ghost Burger startujemy pilotażowo w Warszawie, z planem wprowadzenia do całej sieci franczyzowej - opisuje.