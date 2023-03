Giancarlo Russo szkoli w Akademii Inspiracji Makro

Do grona trenerów Akademii Inspiracji Makro dołączył Giancarlo Russo – znany propagator kuchni włoskiej w branży HoReCa. Poprowadzi on cykl warsztatów dotyczących trzech regionów kuchni włoskiej. Szkolenia skierowane są do zawodowych kucharzy i szefów kuchni.