Glovo z milionem pobrań aplikacji i 10 tonami bananów zamówionych w Biedronce

Glovo rośnie nad Wisłą, fot. mat. pras.



Od lipca zeszłego roku Glovo, mobilna aplikacja zajmująca się dostawami na życzenie, osiągnęła w Polsce milion pobrań ze sklepów App Store i Google Play. W ciągu 10 miesięcy kurierzy z żółtymi plecakami pojawili się w 30 miastach.

– Naszym celem jest ciągłe poszerzanie oferty - stawiamy na rozbudowę każdej kategorii zamówień – mówi Carlos Silván, General Manager Glovo Polska.



– Rozwój na polskim rynku jest bardzo dynamiczny. Na ten moment mamy ponad 2700 punktów partnerskich w tym restauracje McDonald’s i KFC oraz sklepy Biedronka i Carrefour. Mowa tutaj o sumie lokalizacji we wszystkich miastach, w których działamy – dodaje Carlos Silván.



Najliczniejszą grupę użytkowników Glovo w Polsce stanowią osoby między 26 a 35 rokiem życia. Co ciekawe, częściej z aplikacji korzystają kobiety - różnica jest jednak niewielka. Natomiast najwięcej sympatyków zamówień z dostawą mieszka w Warszawie.

Ulubiona kuchnia polskich użytkowników aplikacji to kuchnia amerykańska. Na podium znajdują się też dania włoskie i azjatyckie. W temacie zamówień spożywczych to wysoko na listach zakupów polskich konsumentów znajdują się banany. Od początku współpracy z Biedronką kurierzy dostarczyli 10 ton tego produktu.



Glovo to aplikacja, która pozwala kupować, odbierać i wysyłać dowolny produkt w tym samym mieście w czasie krótszym niż godzina. Aplikacja pojawiła się w Polsce w lipcu 2019 roku przejmując PizzaPortal. Już teraz z usługi można skorzystać w 30 miastach w Polsce: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Katowice, Sopot, Lublin, Szczecin, Toruń, Bydgoszcz, Białystok, Rzeszów, Olsztyn, Opole, Płock, Gliwice, Sosnowiec, Chorzów, Gorzów Wielkopolski, Elbląg, Częstochowa, Bielsko-Biała, Rybnik, Kielce, Bytom, Tychy, Radom.