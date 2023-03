Grand Chicken Parmesan w menu szwedzkiej sieci

Grand Chicken Parmesan składa się z filetu z kurczaka, włoskiego parmezanu, sosu aioli i świeżych dodatków.

Obok Grand Chicken Parmesan oraz Korean BBQ do oferty MAX dołącza Classic’68 Cheese.

We wrześniu 2022 roku w menu szwedzkiej sieci pojawiła się nowa linia burgerów Grand Chicken, która była odpowiedzią na rosnący trend na burgery z kurczakiem w Stanach Zjednoczonych. Podstawowa linia oferowała 3 opcje Grand Chicken Sandwich, Grand BBQ Chicken i Grand Buffalo Chicken.

- Jakość i składniki, z których przyrządzamy nasze menu są dla MAX niezwykle ważne. Nigdy nie idziemy na kompromisy w kwestii smaku i teraz czujemy się gotowi do wprowadzenia Grand Chicken Parmesan. Jest to burger z prawdziwym parmezanem z północnych Włoch. Kiedy przedstawialiśmy nasze menu z kurczakiem, powiedziałem, że jest to jedna z najlepszych propozycji, jakie wprowadziliśmy. Jestem bardzo podekscytowany i dumny z dodania Grand Chicken Parmesan do rodziny Grand Chicken – mówi Jonas Mårtensson, szef kuchni w MAX.