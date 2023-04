Green Caffè Nero i Flying Tiger w warszawskim centrum handlowym

Green Caffè Nero to marka powstała z połączenia doświadczeń warszawskich kawiarni Green Coffee i międzynarodowej sieci kawiarni Caffè Nero.

Był Wedel jest Green Cafe Nero

Teraz Green Caffè Nero zajęła miejsce na głównym placu centrum Blue City przy fontannie (wcześniej znajdowała się tu kawiarnia Wedel). Aranżacja kawiarni została oparta o naturalne materiały: drewno, kamień i metal. Wygodne meble, ręcznie rzeźbiony i indywidualnie projektowany dębowy bar, płytki ceglane ręcznie formowane.

Green Caffè Nero oferuje kilka rodzajów kawy z codziennie wypalanych ziaren, 20 rodzajów herbat, zioła, zimne napoje i gorącą czekoladę.

W Blue City Green Caffè Nero jest czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8-22, a w niedziele niehandlowe od 10 do 20.

Green Caffè Nero pozostaje jedną z najprężniej rozwijających się niezależnych sieci kawiarni w Polsce. Posiada 64 kawiarnie w Warszawie, 5 w Krakowie oraz 5 we Wrocławiu.

Flying Tiger Kopenhagen

To międzynarodowa sieć założona w 1995 r. w Kopenhadze. Obecnie marka liczy 1000 sklepów w 30 krajach Europy i Azji, a także w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy sklep w Polsce został otwarty w listopadzie 2011 roku. Co miesiąc do każdego sklepu trafia aż 300 nowych produktów. Przechadzka po sklepach tej marki jest więc jak szukanie skarbów.