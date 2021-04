Green Caffè Nero rusza z usługą „Zamów i odbierz”

Usługa „Zamów i odbierz” debiutuje w Green Cafe Nero, fot. materiały prasowe

W kawiarniach sieci Green Caffè Nero można skorzystać z usługi „Zamów i odbierz”. Funkcja wbudowana jest w aplikację lojalnościową Green Caffè Nero, w której można nie tylko zbierać pieczątki na kawę czy korzystać ze specjalnych promocji dla użytkowników, ale także zamawiać produkty z oferty.

Nowa funkcjonalność dostępna jest już w większości kawiarni w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

„Zamów i odbierz” to funkcja znana klientom w naszym kraju z wielu miejsc, choć przede wszystkim w odniesieniu do zakupów produktów nieżywnościowych. Green Caffè Nero to jedna z pierwszych tak dużych sieci kawiarni, która wprowadza usługę na rynek.

– Będąc na mieście, w samochodzie, czy nawet siedząc w naszym lokalu możemy włączyć aplikację, wybrać konkretną lokalizację naszej kawiarni, następnie przejść do menu, wybrać produkty na które mamy ochotę, złożyć zamówienie i opłacić je podpiętą do aplikacji kartą płatniczą – opisuje działanie usługi „Zamówi i odbierz” Adam Ringer, prezes Green Caffè Nero. – Po chwili w aplikacji pojawi się informacja, że zamówienie jest w trakcie realizacji, a następnie że jest gotowe do odbioru. Warunkiem możliwości korzystania z tego udogodnienia jest oczywiście zainstalowanie naszej aplikacji na urządzeniu mobilnym – dodał Adam Ringer.

Każde zamówienie na kawę premiowane będzie wirtualnymi pieczątkami – ziarenkami w aplikacji lojalnościowej Green Caffè Nero.

– Nasza nowa usługa to kolejne ułatwienie dla klientów. Jesteśmy jedną z pierwszych sieci kawiarni, która oferuje taką usługę. Już teraz wszyscy, który dysponują aplikacją Green Caffè Nero w swoim smartfonie mogą bez czekania i kolejek zamawiać ulubione kawy, przekąski i ciasta. Bezdotykowa płatność i szybki odbiór to kolejne atuty naszej oferty – dodał Adam Ringer.