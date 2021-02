Grupa Żywiec w 2020 roku odebrała z barów i gastronomii piwa o wartości 6 mln zł

Darmowy płyn do dezynfekcji dla mieszkańców, specjalny napój dla personelu medycznego oraz odebranie piwa o wartości 6 mln zł z barów i gastronomii – Grupa Żywiec opublikowała raport „ZrównowaŻeni” podsumowujący działalność społeczną i środowiskową spółki w roku 2020.

Grupa Żywiec jako pierwsza w branży podjęła się odebrania niesprzedanego piwa. Łącznie od lokali gastronomicznych, które musiały wstrzymać działalność ze względu na pandemię, odebrano 35 tys. kegów o wartości 6 mln zł. Firma przygotowała również specjalny program wsparcia dla dostawców, który pozwalał na otrzymanie środków finansowych w krótkim czasie oraz szereg innych korzyści, a także wsparła rolników i producentów jęczmienia, dokonując dodatkowych zakupów o wartości 5 mln zł.

Pandemia COVID-19 pokazała także, jak dużym wyzwaniem w dłuższej perspektywie jest kryzys klimatyczny. W ubiegłym roku marka Żywiec rozpoczęła kampanię Wielka Zwrotka Ż, która promuje oddawanie butelek zwrotnych jako najbardziej przyjaznego dla środowiska opakowania.

- Oprócz promowania opakowań zwrotnych dbamy też o to, żeby nasze piwo powstawało w sposób przyjazny dla środowiska. Marka Specjal powstaje już w całości ze słodu jęczmiennego uprawnianego w sposób zrównoważony. Niemal cała energia elektryczna, którą wykorzystujemy do warzenia piwa pochodzi ze źródeł odnawialnych. W ubiegłym roku po raz kolejny ograniczyliśmy zużycie wody w produkcji piwa, a także rozpoczęliśmy test ciężarówek zasilanych LNG, dzięki czemu ograniczamy emisję CO2 oraz pyłów do atmosfery – mówi Kamil Mirowski, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie Żywiec.