Grycan dołączył do aplikacji Too Good To Go

Sieć lodziarni Grycan-Lody od pokoleń dołączyła do Too Good To Go – inicjatywy, której celem jest zapobieganie marnowaniu żywności.

Firma Grycan od lat stosuje zasady „zero waste” poprzez maksymalne wykorzystanie składników do produkcji soków, ciast, czy lodów. Grycan nie marnuje żywności również dzięki zamrażaniu surowców i pracy na niskich zapasach wyrobów gotowych. Teraz paczki z produktami, których termin przydatności do spożycia się zbliża, a nie zostały sprzedane, będzie można nabyć w niższej cenie za pośrednictwem aplikacji i odebrać je w lokalu (na razie 14 lokali bierze udział w akcji - przyp.red.).

Aplikacja Too Good To Go, która daje szansę niesprzedanym produktom ma już ponad 1300 partnerów w całej Polsce, w tym sieci cukierni, piekarni, kawiarni i setki lokalnych restauracji i kawiarni.