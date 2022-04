Hawajskie menu KFC z linii Poké Bowl

Poké Bowl, posiłek rodem z kuchni hawajskiej, to pomysł na szybki lunch na świeżym powietrzu. Danie serwowane jest w papierowej misce.

Poké Bowl California Sun i Sweetest Chili nową propozycją od KFC



- W menu KFC znajdziemy dwie propozycje lekkich i jednocześnie sycących posiłków na słoneczne dni: Poké Bowl California Sun wypełniony po brzegi awokado, skąpanym w słońcu ananasem, miksem sałat z jarmużem, oblany wspaniałym japońskim sosem Teriyaki oraz Poké Bowl Sweetest Chili z zielonym ogórkiem, świeżą rukolą, chrupiącą sałatą z jarmużem, kukurydzą i soczystymi pomidorami, a do tego orientalny sos sweet chili i szczypta sezamu. Swojego Poké Bowl można dopełnić miksem sałat lub doskonałym ryżem z warzywami.

Poké Bowl dostępne są we wszystkich restauracjach KFC na terenie całej Polski oraz w Drive Thru. Wszystkie dania można też łatwo i bezpiecznie zamówić w aplikacji KFC Collect, a następnie odebrać w wybranej przez siebie porze we wskazanej restauracji, w Drive Thru lub, po wybraniu opcji ‘Parking PickUp’, otrzymać zamówienie prosto do samochodu - opisuje firma.