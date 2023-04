Hurtownia Kujawianka Inter z oddziałem w Browarze Szczytno

Kujawianka Inter działa na rynku od 1991 roku. Ma w ofercie napoje, piwa i alkohole mocne. Jest też trzecim największym dystrybutorem wody mineralnej w północnej Polsce. Hurtownia specjalizuje się w obsłudze sklepów, hoteli i restauracji. W ubiegłym roku wygenerowała obrót sięgający 25 mln zł.

Oddział hurtowni w zabytkowym Browarze w Szczytnie

W grudniu 35 proc. udziałów Kujawianki Inter przejęła Mazurska Manufaktura, lokalny producent kraftowych alkoholi mocnych oraz piw regionalnych. To część realizowanego od kilku miesięcy planu spółki, która zmierza do konsolidowania rynku regionalnych producentów i dystrybutorów piwa oraz alkoholi mocnych. To recepta na galopujące wzrosty kosztów prowadzenia działalności na rynku alkoholi oraz na walkę z niepewną sytuacją gospodarczą.

Kolejnym krokiem na drodze współpracy Mazurskiej Manufaktury oraz Kujawianki Inter jest uruchomienie oddziału hurtowni w zabytkowym Browarze w Szczytnie, gdzie Manufaktura ma swoją siedzibę.

– Cieszymy się, że w tych trudnych i wymagających czasach możemy rozwijać biznes i otwierać kolejne oddziały, idąc pod prąd z rynkowymi ruchami. Obecnie firmy z naszego otoczenia biznesowego szykują raczej kolejne zamknięcia, zamiast budować nowy oddział praktycznie od zera. Możliwość rozwoju to efekt dotychczasowej współpracy z Mazurską Manufakturą - konsolidacja zdecydowanie wpływa na optymalizację kosztów naszej wspólnej działalności i daje przestrzeń do inwestycji oraz dalszego rozwoju – mówi Łukasz Borkowski, prezes Kujawianki Inter.

W nowym oddziale Kujawianki Inter w Szczytnie zatrudniono już 8 osób spośród lokalnej społeczności. W ciągu miesiąca firma zrekrutuje kolejnych dwóch pracowników. Jeśli chodzi o ofertę, firma stawia na znanych polskich producentów wód i napojów, jak: Cisowianka, Muszynianka, Ustronianka czy Zbyszko. Dostępne są też produkty od małych, rodzinnych firm na czele z kraftowymi wyrobami Mazurskiej Manufaktury. Kujawianka poszerza też swoje portfolio o kraftowe piwa - dzięki współpracy AleBrowaru i Mazurskiej Manufaktury. Kooperacja z firmą Sajon pozwoli, z kolei, na urozmaicenie oferty o kultowe, czeskie marki piw: Litovel, Holba, Rebel i Konrad.

Jak podkreślają przedstawiciele Kujawianki Inter, wielkie otwarcie lokalnego oddziału niesie za sobą wiele okazji dla kontrahentów, w tym promocje na najbardziej znanych markach wód.

Mazurska Manufaktura i Kujawianka Inter

Mazurska Manufaktura to założona w 2019 r. rodzinna spółka specjalizująca się w produkcji mocnych alkoholi segmentu premium, ale też działająca na rynku piw regionalnych i rzemieślniczych. Głośnym dokonaniem firmy jest rewitalizacja zabytkowego browaru w Szczytnie na Mazurach, do którego wkrótce powróci produkcja lokalnej marki Jurand. To jedna z wielu reaktywowanych przez Mazurską Manufakturę historycznych marek piwa, które po latach nieobecności ponownie trafią na rynek. Spółka rozwija także swoje portfolio piw rzemieślniczych, do których należy wrocławska marka Profesja oraz lęborski AleBrowar.

Kujawianka Inter to jedna z najdłużej istniejących hurtowni piwa, wody, napojów chłodzących i wina w województwie kujawsko-pomorskim. W swojej ofercie ma piwa największych browarów, wody mineralne, źródlane, napoje znanych marek, wina polskich i zagranicznych producentów. Hurtownia obsługuje klientów detalicznych, hurtowych, gastronomicznych, miejsca pracy, urzędy państwowe z Bydgoszczy i okolic, jak również klientów z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Kujawianka jest obecna w branży nieprzerwanie od ponad 25 lat.