„It's Finger Lickin' Good" już nie będzie sloganem KFC

„It's Finger Lickin' Good” – ten slogan niezmiennie, od 64 lat, był hasłem KFC na całym świecie. Jednak, jak sama marka przyznaje, zachęcanie do oblizywania palców po zjedzeniu przepysznych kawałków kurczaka w chrupiącej panierce w obecnej sytuacji i obowiązujących obostrzeniach wydaje się być dziś nie najlepszym pomysłem. Stąd właśnie globalna, ale też historyczna decyzja o tymczasowym wstrzymaniu posługiwania się sloganem „It's Finger Lickin' Good” w przekazach reklamowych.

KFC udało się od ponad pół wieku pozostać przy swoim sloganie, kultywując jego znaczenie.

- Po pysznej porcji kurczaka oblizywanie palców to naturalna kolej rzecz, a myśl, że mogłoby dojść do zmarnowania choćby jednego kęsa któregoś z idealnie przygotowanych dań KFC, nie podlega nawet żartom - opisuje marka.

Dziś to historyczne hasło, mimo że wciąż prawdziwe, przestało pasować do aktualnej sytuacji. Obecny rok jest – jak żaden dotychczas – niezwykle wymagający i stawia przede wszystkim kolejne wyzwania. Z tego właśnie powodu KFC zadecydowało o wprowadzeniu na jakiś czas przerwy w używaniu znanego nam od lat hasła we wszystkich swoich reklamach, aby chronić swoich gości.

- Znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji – mamy kultowy slogan, który chwilowo nie pasuje do obecnej sytuacji. Podczas, gdy my wstrzymujemy się z używaniem hasła It's Finger Lickin' Good, możecie być pewni, że jedzenie, które uwielbia tak wielu ludzi na całym świecie, ani trochę się nie zmieni – powiedziała Catherine Tan-Gillespie, globalna dyrektor ds. marketingu w KFC.