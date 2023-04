Jak McDonald's sortuje śmieci? Z opakowań powstaje papier toaletowy

W nowej odsłonie kampanii „Jutro zależy od nas” McDonald’s pokazuje, co dzieje się ze zużytymi papierowymi opakowaniami w restauracjach sieci.

Jak McDonald's wykorzystuje zużyte opakowania?

Dzięki właściwej segregacji opakowania mogą dostać nowe życie – wrócić do lokali w postaci ręczników i papieru toaletowego.

Najnowszy spot sieci opowiada historię papierowego śmiecia, który wpada do kosza w restauracji McDonald’s i odbywa drogę przez kolejne etapy recyklingu.

” Dzięki innowacyjnej technologii, którą opracowaliśmy wspólnie z polskim recyklerem, w McDonald’s jesteśmy w stanie przetworzyć opakowania papierowe z domieszką polimeru oraz zabrudzone po posiłku. Dlatego wrzucanie zużytych opakowań w restauracjach McDonald’s do frakcji papierowej jest tak ważne. Dzięki temu możemy dawać śmieciom drugie życie " mówi Anna Borys, dyrektorka ds. korporacyjnych McDonald’s Polska.

Spot opowiada drogę, jaką przebywa zużyte papierowe opakowanie wrzucone do odpowiedniego otworu kosza w restauracji McDonald’s. Finałem podróży jest powrót do lokalu w postaci papierowego ręcznika. Kluczową rolę w całej historii odgrywają kolejni bohaterowie, którzy pomagają papierkowi na kolejnych etapach podróży. I tak pracownik restauracji – Jacula, dba o właściwe przekazanie papierowych odpadów Włodziowi, który przewozi je do recyklera z Torunia. Już na miejscu, w papierni, Kacha uruchamia dalszy proces, gdzie dzieje się „magia” – „sortowanko, obmywanko i osuszanko”. I tak nasz odmieniony papierek wraca do restauracji w nowej postaci – ręczników papierowych, które układa w podajniku toalety kolejny pracownik restauracji – Szymuś.

Jak działa obieg zamknięty opakowań w restauracjach McDonald’s

1. Redukcja

Pierwszym krokiem jest projektowanie opakowań do produktów McDonald’s. Obecnie aż 95% zużytych opakowań, które sieć wydaje gościom powinno trafić do frakcji papierowej. Osiągnięcie tak wysokiego udziału opakowań, które McDonald’s przetwarza było możliwe dzięki wprowadzaniu kolejnych zmian. Na przykład wycofaniu plastikowych słomek na rzecz ich papierowych odpowiedników, wprowadzeniu papierowych opakowań do lodów McFlurry oraz drewnianych sztućców. To pozwoliło na łączną redukcję 925 ton plastiku rocznie.

2. Przetwarzanie

Drugim krokiem jest wyposażenie wszystkich restauracji w kosze do segregacji odpadów. Każdy z nich zawiera trzy frakcje: plastik, papier i otwór na odpady zmieszane. Dzięki odpowiedniemu sortowaniu odzyskiwane są włókna papierowe. Co się z nimi dzieje? Trafiają do polskiej firmy Miklan-Ryza, z którą McDonald’s nawiązał współpracę na początku 2020 roku. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu odpady papierowe - nawet te z domieszką polimeru czy zabrudzone jedzeniem - przetwarzane są na ręczniki papierowe i papier toaletowy, które trafiają z powrotem do restauracji. W dalszej kolejności z włókien papierowych mają powstawać również podstawki na napoje.

3. Zbieranie

Część odpadów, szczególnie opakowania produktów zamówionych z dostawą lub na linii McDrive, wymyka się z systemu McDonald’s. W tym celu jesienią 2021 ruszył projekt EcoHeroes. Pracownicy restauracji organizują zbiórki odpadów w swojej najbliższej okolicy. Partnerem strategicznym jest organizacja pozarządowa Planet Heroes, która pomaga w organizacji zbiórek. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Maka, do tej pory zorganizowano ponad 1300 zbiórek śmieci. A to oznacza ponad 1300 miejsc w całej Polsce, które znów stały się czyste i przyjazne mieszkańcom.