Jak oszukują restauracje? Fawita zamiast Fety i ukryty koszt serwisu

Z podsumowania działań kontrolnych Inspekcji Handlowej w sezonie

turystycznym, podczas których inspektorzy wzięli po lupę lokale gastronomiczne, szczególną uwagę zwracając na rzetelność obsługi konsumentów oraz prawidłowość uwidaczniania cen towarów, potraw i napojów, należy stwierdzić, że:

• w 2021 roku kontrolą objęto łącznie 360 placówek gastronomicznych

(w tym 2 stacje paliw prowadzące działalność gastronomiczną i handel

detaliczny), z czego w 178 z nich (49,4%) odnotowano nieprawidłowości.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI DOTYCZYŁY M.IN.:

1. nierzetelnej obsługi konsumentów polegającej na:

• zaniżonej pojemności napojów alkoholowych, co skutkowało zapłatą wyższej ceny przez konsumenta (w granicach od 0,70 zł do 13,20 zł) – 9 placówek,

• zaniżonej wadze oferowanych potraw (kupujący płacił od 1,03 zł do 8,43 zł więcej) – 11 placówek,

• użyciu do przygotowania dania innego składnika, niż wymieniony w menu (ryba limanda żółtopłetwa zamiast soli, ser „Fawita” w miejsce sera „Feta”, krem dekoracyjny zamiast bitej śmietany, sery twarde zamiast parmezanu, sery wędzone zamiast oscypka, baranina zamiast jagnięciny, zamiast szynki parmeńskiej inne szynki surowo wędzone) - w 31 zakładach,

• doliczeniu do rachunku opakowania do produktu, którego konsument faktycznie nie otrzymał - 2 placówki, oraz w 1 zakładzie herbaty, która była składnikiem zapłaconego zestawu,

• różnicach na niekorzyść konsumenta między ceną uwidocznioną w jadłospisie, a pobraną w kasie - w 3 placówkach (ceny alkoholi niższe w jadłospisach niż zakodowane w kasach);

2. nieprzestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen, w tym:

• w jadłospisach nie uwidoczniono ilości 6 289 potraw i napojów oferowanych

do sprzedaży (22%) – 152 placówki,

• przy 449 rodzajach potraw, wyrobów i towarów oferowanych do sprzedaży

w opakowaniach jednostkowych (napoje bezalkoholowe, artykuły mleczarskie)

nie uwidoczniono informacji cenowych – 20 placówek,

• nie uwidocznienie cen jednostkowych 714 napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz ilości potraw sprzedawanych na sztuki – 36 placówek,

• w 1 zakładzie w jadłospisach nie uwidoczniono informacji o doliczaniu do rachunków 10% kosztu serwisu.