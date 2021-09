Jak radziła sobie branża gastronomiczna w pierwszym półroczu 2021

Analitycy firmy Dotykačka – dostawcy systemu POS online – po raz kolejny przeanalizowali dane statystyczne biznesów z sektora HoReCa, aby sprawdzić, jak firmy działające w szeroko rozumianej branży gastronomicznej radziły sobie w pierwszym półroczu 2021 roku z trudną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa.

Trzecie, przeciągnięte aż do maja br., zamknięcie dało się branży mocno we znaki, jednak widać znacznie lepsze przygotowanie do funkcjonowania w warunkach zamknięcia. Stosunkowo najlepiej sytuacja przedstawia się w przypadku restauracji, kawiarni i cukierni – głównie za sprawą adaptacji modelu sprzedaży z dostawą lub na wynos.

Nawet w najtrudniejszych miesiącach ich sprzedaż nie spadała poniżej poziomu 60% wartości z ostatniego przedpandemicznego miesiąca, czyli lutego 2020. Najgorzej radziły sobie puby, kluby, dyskoteki. Tutaj spadki nadal osiągały ponad 90%.

Według raportu PMR „Rynek HoReCa w Polsce, sektor ten stracił w 2020 roku na wartości ponad 30% (22,7 mld zł) w stosunku do roku 2019 (32,8 mld zł), zaś w 2021 roku prognozowany jest procentowo nawet dwucyfrowy wzrost (25,9 mld zł), jednak nadal będzie to wartość o ponad 21% niższa od tej sprzed dwóch lat. Według najbardziej optymistycznych szacunków, rynek ma szanse powrócić do stanu z 2019 roku najwcześniej w drugiej połowie 2022 roku.

Które typy działalności ucierpiały najmocniej w pierwszym półroczu?

Za punkt odniesienia będą służyły uśrednione dane sprzedażowe z lutego 2020 r. – ostatniego miesiąca „normalnego” funkcjonowania branży przed pandemią. Od stycznia do kwietnia br. największe spadki przychodów notowały puby i bary – średnio aż 95%. Trend ten zapoczątkowany został jeszcze w listopadzie 2020 r. Najgorzej sytuacja wyglądała w przypadku klubów i dyskotek, których oficjalne obroty spadły praktycznie do zera. Zdecydowanie mniejsze spadki niż w 2020 r. dotknęły kawiarnie i cukiernie (od 38% do 22%) oraz restauracje (od 44% do 34%). Lepiej radziły sobie także bary i restauracje hotelowe, które zanotowały zdecydowanie lepsze wyniki niż podczas zamknięcia w zeszłym roku (spadki od 62% do 52%).