Jak restauracja może zadbać o klienta podczas dostawy jedzenia?

Cały rynek dostaw jedzenia w 2020 roku urósł o 42%. Szacuje się, że już w 2025 roku segment osiągnie wartość ponad 10 mld zł. Restauratorzy aby wyróżnić się spośród konkurencji, oprócz dobrej jakości produktów z menu, powinni zadbać o wysoki poziom customer experience podczas dowożenia zamówień. Jest na to kilka dobrych sposobów.

Obsługa klienta przede wszystkim

Tak naprawdę customer expierience zaczyna się już przy pierwszym kontakcie klienta z obsługą – czyli np. podczas odbierania zamówienia telefonicznego. O czym warto pamiętać?

- Istnieje opinia, że uśmiech można przekazać słowami. Dlatego powitanie klienta powinno być zawsze miłe i przyjazne. Wówczas już na początku zbudujemy dobrą atmosferę. Podczas rozmowy, postarajmy się opowiedzieć nieco o naszej ofercie, o serwowanych daniach, nowościach, doradźmy klientowi w wyborze dań. Nie zapominajmy także o podsumowaniu dłuższych zamówień, aby uniknąć nieporozumień. Zawsze podziękujmy za wybór naszej marki i grzecznie się pożegnajmy. Mogłoby się wydawać, że to drobiazgi, ale tak naprawdę to fundament, na którym możemy budować relacje z klientami w przypadku food delivery – mówi Aleksandra Potrykus–Wincza, Country Manager Poland & Baltics w Mood Media.



Menu online

Zanim klient zadzwoni w celu złożenia zamówienia, prawdopodobnie będzie chciał sprawdzić ofertę lokalu przez Internet. Pamiętajmy, że menu powinno być przede wszystkim czytelne i niezbyt długie. Wiadomo, że chcemy zaoferować klientom jak najszerszy wybór, jednak to menu z mniejszą liczbą pozycji cieszą się większym uznaniem i pozwalają na usprawnienie procesu decyzyjnego. Menu internetowe powinno być zbudowane nieco inaczej niż klasyczna karta dostępna wewnątrz lokalu. Tworząc menu dla zamówień w dostawie, powinniśmy wziąć pod uwagę dodatkowe aspekty, takie jak: jak szybko danie stygnie i czy dojedzie do klienta w odpowiedniej temperaturze, które dania nie nadają się raczej do transportu gdyż stracą swoje walory estetyczne podczas dowozu, czy dana potrawa jest dla nas opłacalna do sprzedaży w dostawie.

Opakowanie