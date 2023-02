Janusz Palikot otwiera restaurację. Atrakcją kolumna z 14 kranami z alkoholem

Ruszyło nowe miejsce na gastronomicznej mapie Polski. Taproom Tenczynek w małopolskim Browarze Tenczynek powstał dzięki zainwestowaniu ponad 3 milionów złotych, pochodzących między innymi ze środków społeczności crowdfundingowej. Ceramiczna kolumna z 14 kranami, z której samodzielnie można sobie nalać dowolną ilość piwa, okowity lub wódki, dania przygotowane z lokalnych produktów oraz urządzenia do destylacji – alembiki i kadzie, które wyglądają niczym instrumenty muzyczne - to ma przyciągać klientów.

Janusz Palikot: Taproom to miejsce obowiązkowej wizyty dla smakoszy



To kolejny projekt, który powstał dzięki środkom zebranym od inwestorów. Chociaż łączna wartość inwestycji znacząco przewyższa wartość środków (w kwocie 250 000 zł) pozyskanych w crowdfundingu przez spółkę Tenczyńska Okovita SA.

- Tenczyński Taproom oferuje kulinarne przyjemności – rzemieślnicze snacki, klasyczne dania z twistem i desery w nowej odsłonie. Korzystamy wyłącznie z klasycznych technik gotowania, a dzięki doświadczeniu naszych kucharzy, możemy to robić w zaskakujący i niecodzienny sposób. Nowoczesna tradycja lub tradycyjna nowoczesność, co wolisz. Wszystkie co jemy jest przygotowywane z tego co lokalne, w trosce o jakość, z wykorzystaniem zmodyfikowanych przepisów kuchni polskiej i europejskiej. Ryby słodkowodne hoduje dla nas Dolina Będkowska i pstrągarnia Rózin Dubie. Wieprzowinę wiejską bierzemy od Józefa Matlęgi, a pieczywo kupujemy od rzemieślników z Krakowa. Lokalny dostawca warzyw jest najbliżej, jak się da – bo z Tenczynka. W przygotowywaniu dań korzystamy z bogactwa aromatów i smaków oferowanych przez alkohole produkowane w Browarze Tenczynek. Taproom to miejsce obowiązkowej wizyty dla smakoszy, niezależnie od wieku – mówi Janusz Palikot, pomysłodawca i kreator tenczyńskich alkoholi, prezes Tenczyńskiej Okovity i Manufaktury Piwa Wódki i Wina SA.

Centralnym punktem lokalu jest ceramiczna kolumna z 14 kranami



Taproom ma powierzchnię 360,78 m2, z czego część restauracyjna zajmuje 114,92 m2 i jest przygotowana na przyjęcie 120 osób jednocześnie. Pozostała część to alembik, gdzie będą produkowane destylowane alkohole. Ma on powierzchnię 67,89 m2. 177,97 m2 to kolejne pomieszczenia – kuchnia i zaplecze produkcyjne. Centralnym punktem lokalu jest ceramiczna kolumna z 14 kranami, czyli tap, z którego każdy może samodzielnie nalać sobie dowolną ilość piwa, okowity lub wódki. Zanim zaczniesz się delektować smakiem alkoholu należy opłacić kartę magnetyczną, uruchamiającą urządzenie nalewające.

W pierwszy weekend po otwarciu Bistro Pubu Taproom odwiedziło łącznie ponad 350 osób, z czego 120 osób tylko w niedzielę.