Jarmark św. Dominika 2023: czy straszy drożyzną?

Jarmark św. Dominika przyciąga do Gdańska turystów z Polski i zagranicy. Czy w tym roku jarmark odbywa się pod znakiem drożyzny? Za gofra z Nutellą zapłacimy 18 zł, lemoniadę od 10 do 19 zł a porcję dorsza z frytkami ok. 40 zł.