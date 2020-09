Jedna piąta restauracji Burger King w Polsce w rękach holdingu QSRP

20 restauracji należących do BK SEE Poland S.A. weszło w struktury grupy QSR Platform Holding. QSRP to nowo powstały międzynarodowy operator zarządzający 1 000 restauracjami szybkiej obsługi w Europie.

Oficjalne informacja o powstaniu QSR Platform Holding SCA Group (QSRP), wspieranej przez Kharis Capital, ogłoszona została 15 września br. w Luksemburgu. Nowy gracz w sektorze QSR (quick service restaurants) dostarcza klientom doświadczeń kulinarnych za pośrednictwem ok. 1000 restauracji w 7 europejskich krajach: Austrii, Belgii, Francji, Luksemburgu, Niemczech, Polsce oraz Włoszech. W portfolio grupy znajdują się znane międzynarodowe marki: Burger King, wywodząca się z Belgii sieć restauracji z burgerami - Quick, serwujący produkty halal i oryginalne francuskie tacos - O’Tacos, specjalizujące się w owocach morza - NORDSEE oraz Go! Fish.

QSRP obecnie generuje ok. 1 miliard euro sprzedaży w segmencie restauracji szybkiej obsługi, co stanowi fundament dla dalszego rozwoju, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego.

- Wierzymy, że dzięki naszej znajomości branży wspieranej technologią cyfrową i różnorodnością naszych międzynarodowych zespołów, możemy zająć pozycję lidera w sektorze QSR – dodaje Alessandro Preda.

Spółka BK SEE Poland S.A. powstała pod koniec 2014 roku w celu wzmocnienia obecności marki w naszym kraju i przyspieszenia ekspansji prowadzonej do tej pory przez dwóch franczyzobiorców - AmRest i Autogrill. Spółka otworzyła w Polsce 20 restauracji zlokalizowanych głównie w dużych aglomeracjach lub przy węzłach autostradowych: Bielsko Biała (Galeria Sfera), Gdańsk (ul. Jana Pałubickiego 10 i Galeria Metropolia), Gdynia (Al. Zwycięstwa 179), Jaworzno (MOP Zastawie), Katowice (ul. Murckowska 26), Kraków (Al. Jana Pawła II 184, ul. Szewska 7 i ul. Pawia 5 - dworzec PKP), Lublin (ul. Krakowskie Przedmieście 20 i VIVO! Lublin), Łazy (al. Krakowska 215C), Poznań (ul. Lechicka 4 i ul. Hlonda 3), Ruda Śląska (al. Powstań Śląskich 43), Sieradz (MOP Dąbrowa Zachód), Warszawa (Modlińska 56 i al. Jerozolimskie 54 - dworzec PKP), Węgrzce (C.H. Atut), Wrocław (Aleja Bielany). Łącznie pod szyldem Burger King działa w Polsce 98 restauracji.