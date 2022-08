Kampania reklamowa KFC - do wygrania klapki Kubota

Marka KFC zaprasza wszystkich do udziału w konkursie „Idealny Duet KFC”, w którym do wygrania będą wyjątkowe gadżety! Zadania konkursowe pojawią się na profilach na Instagramie i TikToku popularnych influencerów. Do wygrania są klapki Kubota z limitowanej serii stworzonej z marką KFC.