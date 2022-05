Kasia Nosowska dołącza do kampanii Alpro

- Wiemy, że coraz więcej osób chce włączyć na stałe do swojej diety produkty na bazie roślin, ale jednocześnie nie chcą rezygnować z dobrze im znanego i lubianego smaku mleka. Mamy rozwiązanie! Udało nam się stworzyć wyjątkową formułę Alpro PSST!... TO NIE MLEK*. Jest to produkt, który powstał na bazie owsa, jest źródłem wapnia i witaminy D, a ponadto nie zawiera cukru. Jest to propozycja nie tylko wegan i wegetarian, ale dla wszystkich którzy dbają o zbilansowaną dietę.

Roślinna (r)ewolucja

Produkty na bazie roślin cieszą się coraz większą popularnością - w 2018 pojawiały się w co 10. gospodarstwie domowym (11,5%), a w 2021 już co 4. (26,9%).[1]Jest to związane z takimi zaletami tej grupy produktów, jak skład i smak, ale nie tylko - roślinne oznacza dobre dla zdrowia i dobre dla planety. Składniki produktów Alpro pozyskiwane są w sposób zrównoważony, a ich wpływ na środowisko jest znacznie mniejszy niż w przypadku produktów odzwierzęcych. Nawet nowe opakowanie Alpro w 96 % powstało z roślin, a marka już zapowiada opakowania w 100 % z roślin.

Przejdź na roślinne z Alpro

Borys Szyc, Daria Ładocha i po raz pierwszy Kasia Nosowska, w ramach szeroko zakrojonej kampanii Alpro pokazują jak prosto i pysznie można dbać o swoje zdrowie włączając do diety produkty roślinne – napoje i roślinne alternatywy dla jogurtów. Ambasadorów można zobaczyć w internecie – w tym mediach społecznościowych oraz w przestrzeni miejskiej. Za koncept kreatywny i realizację kampanii odpowiada agencja Feeders, a za zakup mediów Mediacom.