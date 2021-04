KFC chce dotrzeć do foodies

Wraz z wiosną, do sieci restauracji KFC, zawitała nowość – KFC Poké Bowl

W sieci restauracji KFC na fanów chrupiącego kurczaka czeka bowiem zaskakująca nowość – KFC Poké Bowl. To danie, którego większą cześć składników wybiera się samodzielnie, a dostępne smaki dodatków inspirowane są Kalifornią, Meksykiem oraz Orientem.

Wraz z wiosną, do sieci restauracji KFC, zawitała nowość – KFC Poké Bowl, którą docenią nawet najbardziej wybredni foodies. To posiłek rodem z kuchni hawajskiej, gdzie „poké” oznacza „pokrojony na kawałki”. Tradycyjnie jest to ryż podawany w misce z dodatkiem pokrojonych warzyw, dressingu i przypraw oraz plasterków surowej ryby. W KFC rybę zastąpił kurczak w sekretnej panierce Colonela Sandersa, a danie serwowane jest w ekologicznej, papierowej misce bo poké bowl to oryginalnie właśnie miska różnorodnych pyszności ułożonych luzem na ryżu.

Poké Bowl to nowość w restauracjach szybkiej obsługi, która jest dostępna w wyjątkowych zestawieniach smakowych. Goście KFC mogą wybrać jeden z trzech wariantów KFC Poké Bowl: unikalne California Sun z porcją zaliczanego do tzw. superfoods awokado oraz ananasa, sprawdzone zestawienie, czyli Nowy Meksyk z dodatkiem kukurydzy, sera Cheddar i sosu BBQ oraz wyraziste Sweetest Chili, które zaskoczy swoją orientalną nutą.

Nową ofertę KFC Poké Bowl wspiera kampania reklamowa „Poké – Spróbuj i zachwyć się bogactwem smaków KFC”, która obejmuje spoty online i w telewizji, a także wpisy na serwisach społecznościowych KFC.