KFC stanie obok Galerii Różanej w Kutnie

Galeria Różana w Kutnie to najpopularniejsza strefa zakupowa w regionie. Obiekt, łączący tradycyjne centrum i park handlowy, prezentuje szeroką ofertę marek modowych, uzupełnioną popularnym marketem spożywczym, obok marketu budowlanego Leroy Merlin i restauracji Mc Donald’s. Restaurację KFC wybuduje Master Management Group.

Restauracja KFC będzie dwukondygnacyjnym obiektem Drive Thru, co pozwoli klientom na złożenie zamówienia bez konieczności wychodzenia z samochodu. Goście, którzy zechcą skorzystać z oferty na miejscu, będą mieli do dyspozycji 90 miejsc wewnątrz restauracji, a także patio, które pomieści blisko 50 osób. Lokal liczył będzie 300 m². Powstanie przy głównym wejściu do centrum.