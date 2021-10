KFC z nową ofertą na chłodne jesienne dni

KFC Wrappers to propozycja na jesienny, rozgrzewający posiłek.

KFC Wrappers są dostępne samodzielnie, w zestawie lub w boxie, we wszystkich restauracjach KFC na terenie całej Polski oraz w Drive Thru. Wszystkie dania dostępne w KFC można także łzamówić wcześniej poprzez funkcjonalność w aplikacji – KFC Collect, a następnie odebrać w najwygodniejszej dla siebie porze we wskazanej restauracji, w Drive Thru lub – po wybraniu opcji „Parking PickUp” – otrzymać zamówienie prosto do swojego samochodu.

Nową ofertę wspiera spot reklamowy „KFC Wrappers – smak, który budzi szacunek na mieście”.