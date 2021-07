KOKU Sushi otworzyło w I półroczu 6 nowych lokali

W pierwszym półroczu br. na mapie kraju pojawiło się 6 nowych restauracji KOKU Sushi. W sumie działa ich już 38. Przygotowania do otwarcia trwają w kolejnych miastach.

Nowe lokale KOKU Sushi otworzyły się w Lublińcu, Komornikach koło Poznania, Olsztynie, Lubaniu, Bydgoszczy i Łodzi Retkinia. Są to zarówno restauracje w wersji Standard, jak i Point, czyli punkty nastawione wyłącznie na realizację zamówień na wynos i w dostawie.

– Roczny lockdown nadwyrężył kondycję branży, jednak to nie powstrzymało naszych partnerów przed inwestycją w KOKU Sushi. Obroty poszczególnych lokali, ogólny wzrost całej sieci oraz poziom zainteresowania franczyzą pokazują, że wdrożone przez nas rozwiązania są skuteczne, a sam biznes – bezpieczny. Mamy nadzieję, że utrzymamy ten trend przez długi czas – mówi Urszula Olechno, współwłaścicielka KOKU Sushi.



Dzisiaj jednym z większych wyzwań, z jakimi mierzy się sieć, jest znalezienie nowych pracowników. Niestabilność branży sprawiła, że wielu kucharzy odeszło do innych zawodów. Aby przekonać ich do powrotu, KOKU Sushi wystartowało ze specjalną kampanią.