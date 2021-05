KOKU Sushi poszukuje pracowników

Wywodząca się z Białegostoku sieć sushi barów KOKU Sushi startuje z kampanią, w której zachęca do podjęcia pracy w restauracjach działających pod jej szyldem.

Lockdown gastronomii skutecznie zniechęcił pracowników do wiązania przyszłości z tą branżą. Dotyczy to zarówno wykwalifikowanych kucharzy, jak i studentów. Właściciele lokali mają spory problem ze skompletowaniem załogi.



– My z tym wyzwaniem mierzymy się praktycznie od początku pandemii. Jako sieć dobrze poradziliśmy sobie na rynku delivery, w wielu naszych lokalach obroty z dostaw i wynosów były nawet wyższe niż przy funkcjonujących salach. Nie dość, że nie musieliśmy redukować zatrudnienia, to wciąż rekrutowaliśmy. Teraz w tej sytuacji znalazła się niemal cała branża – mówi Mariusz Olechno, współwłaściciel KOKU Sushi, który dodaje, że odbudowanie zaufania do gastronomii nie będzie proste: – Stąd pomysł na kampanię, której bohaterami są nasi pracownicy. Wielu z nich przeszło ścieżkę od najniższych stanowisk po sushi masterów, managerów, a nawet właścicieli własnych lokali. Mamy nadzieję, że te przykłady będą inspiracją dla osób, które wahają się, czy praca w gastronomii zapewni im stabilizację i rozwój.

Od kelnera do właściciela

W filmie promującym kampanię poznajemy kilkoro bohaterów, dla których KOKU Sushi to nie tylko miejsce pracy, ale też sposób na budowanie własnej ścieżki zawodowej.