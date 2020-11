Kondrat Wina Wybrane: Największe spadki sprzedaży w działach HoReCa i B2B

– Rządowe obostrzenia odbiły się znacząco na segmencie HoReCa. Zamknięte restauracje i hotele spowodowały znaczący spadek sprzedaży. Problemy branży HoReCa to nie tyko brak zamówień, to również problemy naszych odbiorców z płatnościami, co w konsekwencji dotyka dostawców – powiedział w rozmowie z portalem horecatrends.pl Mikołaj Kondrat, prezes Kondrat Wina Wybrane.

Horecatrends.pl: Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na działalność Kondrat Wina Wybrane?

Mikołaj Kondrat, prezes Kondrat Wina Wybrane: Nasza firma opiera się na kilku mocnych filarach i właśnie dzięki temu na tę chwilę mamy zapewnioną stabilność finansową. Wiosną dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze webinary w ramach Warsztatu Wina, w internecie. W każdym z nich uczestniczyło ok 100 osób. Ze względu na tak duże zainteresowanie, przygotowujemy kolejne tematy. Od początku istnienia firmy edukacja jest jednym z jej priorytetów. Szkolenia online prowadzone są w taki sposób, by rozwinąć zarówno umiejętności teoretyczne jak i praktyczne.

Mówiąc o winach, największe spadki sprzedaży w okresie marzec-maj 2020 odnotowaliśmy w działach HoReCa i B2B. Rządowe obostrzenie odbiły się znacząco na segmencie HoReCa – zamknięte restauracje i hotele spowodowały znaczący spadek sprzedaży. Problemy branży HoReCa to nie tyko brak zamówień, to również problemy naszych odbiorców z płatnościami, co w konsekwencji dotyka dostawców. Solidaryzujemy się z naszymi klientami i staramy się im pomóc w tej trudnej sytuacji. Podobnie lockdown wpłynął na sprzedaż B2B.

