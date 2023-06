Kwaśnie dżemy Łowicz mają swoją piosenkę

Marka Łowicz i sieć restauracji stworzyli extra kwaśną wkładkę do menu. Wraz z grupą FoodX, do której należą m.in. Mr. Pancake, Pizza Boyz i Ghost Burgers, Łowicz przygotował specjalną ofertę na bazie nowości marki: Dżem Extra Kwaśny Jabłko i Wiśnia z Czarną Porzeczką. Kwaśnych propozycji będzie można spróbować w 5 polskich miastach. Do tego marka Łowicz z piosenkarką Saszan oraz producentem Francis'em, przygotowała piosenkę z teledyskiem dla linii dżemów Extra Kwaśnych, w dwóch smakach - Jabłko i Wiśnia z Czarną Porzeczką.