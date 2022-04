Lavazza ze wzrostem sprzedaży po zluzowaniu obostrzeń covidowych

W 2021 roku Grupa odnotowała wzrost przychodów o 11% w stosunku do 2020 roku.

Scenariusz makroekonomiczny na 2022 r. wydaje się być złożony, z jednej strony ze względu na skutki pandemii Covid-19, a z drugiej na spiralę inflacyjną, która podnosi koszty surowców.

Ceny kawy pozostaną wysokie

W 2021 r. rozpoczął się szczególnie burzliwy okres na rynku surowców. W sektorze rolnym kawa stanęła w obliczu najbardziej znaczących podwyżek cen, ze wzrostem o około 80% w 2021 r. zarówno dla odmian Arabiki, jak i Robusty. Wzrost ten wynika głównie z problemów globalnego łańcucha dostaw i szkód spowodowanych zdarzeniami pogodowymi związanymi ze zmianą klimatu.

Czynniki te będą miały wpływ na produkcję w 2022 r., a prognozy wskazują na zmniejszone zbiory kawy i utrzymujące się wzrosty inflacji, co oznacza, że ceny kawy pozostaną znacznie wyższe.

Do tych trudnych okoliczności dochodzi dramatyczny scenariusz geopolityczny, w którym wojna rosyjsko-ukraińska odbija się na wielu płaszczyznach. Oprócz sankcji międzynarodowych i spadku wartości rubla, główne skutki odczuwalne są w obszarze surowców, których Rosja i Ukraina są wiodącymi producentami i eksporterami, takich jak gaz, ropa naftowa i metale.

Lavazza podjęła decyzję o zawieszeniu wszelkiej działalności w Rosji. Z powodu czynników zewnętrznych i braku możliwości dostarczenia produktów na rynek została również zmuszona do czasowego wstrzymania dystrybucji na Ukrainie.

Lavazza ze wzrostem przychodów

W 2021 roku Grupa odnotowała wzrost przychodów o 11% w stosunku do 2020 roku, podczas gdy sytuacja finansowa netto jest korzystna i wynosi 283 miliony euro, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 203 miliony euro, co stanowi poprawę w stosunku do 2020 roku (125 milionów euro) i potwierdzenie doskonałych wyników operacyjnych Grupy.

Głównymi motorami wzrostu są przede wszystkim ożywienie sprzedaży w kanale Out Of Home (powrót do 80% wartości raportowanej w 2019 roku), po spowolnieniu spowodowanym przez pandemię Covid 19 oraz systematycznie rosnące przychody w kanale Home (+6,3% w porównaniu z 2020 r. i +23,8% w 2019 r.), mimo że trendy rynkowe są zbliżone do poziomów sprzed pandemii.

Również na poziomie geograficznym Grupa odnotowała wzrost sprzedaży i dobre wyniki we wszystkich dziedzinach, zarówno na bardziej dojrzałych rynkach, takich jak Włochy (+6%) i Francja (+10%), jak i na rozwijających się rynkach, takich jak Ameryka Północna (+21%) i Niemcy (+14%).