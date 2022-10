Liga Mistrzów UEFA: Co Polacy jedzą do meczu?

Z danych Pyszne.pl, wynika, że kibice postawili w minionej kolejce LMU przede wszystkim na włoskie specjały. Nic dziwnego, w końcu drużyny ze słonecznej Italii poradziły sobie w niej całkiem nieźle – oprócz porażki Juventusu, zwycięstwami zakończyły się spotkania SSC Napoli, Interu Mediolan i AC Milan.

Pizza, burgery i kebeby - to jedzą Polacy oglądając mecze

Na pierwszych stronach włoskich dzienników sportowych powinna jednak królować pizza. To zdecydowany lider klasyfikacji najpopularniejszych dań zamawianych do meczów – we wtorkowy i środowy wieczór kurierzy Pyszne.pl rozwieźli niemal 12 tys. smakowitych „placków”. Na drugim miejscu uplasowały się burgery i wrapy, a na trzecim – kebab.

Głodny jak krakus i poznaniak

Królami głodomorów są za to kibice z Krakowa i Poznania. W stolicy Małopolski Pyszne.pl zrealizowało największe pojedyncze zamówienie. Kurier dostarczył pod jeden adres aż 28 pozycji na kwotę 870 zł z jednej z lokalnych smażalni kurczaków. W Poznaniu zaś mieści się najpopularniejsza wśród kibiców restauracja w Polsce. Jedna z pizzerii tylko w 4 godziny zrealizowała 77 zamówień, w ramach których dostarczyła aż 104 potrawy.

Pyszne.pl, jako część Just Eat Takeaway.com, jest oficjalnym partnerem UEFA. Partnerstwo obejmuje rozgrywki takie jak Liga Mistrzów UEFA i Liga Mistrzyń UEFA, Liga Europy UEFA czy UEFA EURO kobiet i mężczyzn i inne.