Mac & Cheese - wystartowała zimowa kampania w restauracjach Pasibus

Burgerownie Pasibus przygotowały specjalne zimowe menu, które już wkrótce będzie dostępne we wszystkich lokalach sieci. Mac & Cheese to propozycja dla osób, którym nie straszne są zimowe kalorie. W menu, dostępnym we wszystkich Pasibusach od środy, 11 stycznia br., znajdą się m.in. burgery i Włapy z autorską wersją makaronu z sosem serowym.