Maciej Herman na EEC Online: Pandemia to czas zawodowców, nie wszyscy przetrwają

Pandemia koronawirusa to czas zawodowców, dobrych rozwiązań i sita, które nie wszyscy przetrwają. – My na razie nie zamierzamy zamykać Pijalni Czekolady E.Wedel, ale ten biznes to w tej chwili dla nas wysiłek - mówił Maciej Herman, dyrektor zarządzający firmy Lotte Wedel podczas debaty „Sektor spożywczy – branża strategiczna” w trakcie EEC Online.

Pandemia uderzyła w gastronomię, a Lotte Wedel działa w tym segmencie poprzez sieć Pijalnie Czekolady

- Cały segment gastronomiczny nie radzi sobie dobrze i nasza sieć nie funkcjonowała przez ten okres od polowy marca do wczoraj. Mieliśmy sprzedaż detaliczną, ale generowaliśmy standardowe koszty, a przychody spadły do zera. Ten biznes został odblokowany 18 maja, ale ciężko powiedzieć jak się to będzie rozwijało, bo pierwszy dzień był niewiele lepszy od czasu, gdy nie działaliśmy i osiągnęliśmy nie więcej niż 10 proc. normalnej sprzedaży - mówił Maciej Herman.

- Wynika to ze tego, że konsumenci w Polsce maja obawy, żeby iść do restauracji i kawiarni i spędzić tam czas, a drugi powód jest taki, że nadal są pewne ograniczenia, np. można pójść tylko z rodziną. Biznes ten w dłuższym okresie będzie dotknięty taką sytuacją - dodał.

- Oczywiście nie wiemy co będzie na jesieni, ale jak każdy kryzys ma swoje skutki to ma też i możliwości, w niestandardowych rozwiązaniach m.in. dowożenie produktów do domu – mówił też szef Lotte Wedel.

Podkreśla jednak, że sytuacja punktów gastronomicznych w centrach handlowych też jest bardzo niełatwa.

- Większość centrów handlowych potraktowała Tarczę Antykryzysową, która mówiła o obniżeniu czynszów w centrach, w ten sposób, że dotyczy to tylko sklepów detalicznych, a nie obszaru gastro. Te przepisy są nieostre, niejasne i cała branża gastro zmaga się z tym, aby to wynegocjować z centrami handlowymi – mówił Maciej Herman.