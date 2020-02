Maczfit daje klientom możliwość stworzenia własnego zamówienia

Wystartowała nowa oferta Maczfit Wybór Menu - od teraz klient może samodzielnie zarządzać swoim planem dietetycznym.

- Wybór Menu to nowa funkcjonalność przygotowana z myślą o klientach, którzy oczekują oferty dostosowanej do swoich potrzeb i możliwości modyfikacji posiłków wedle własnych gustów smakowych lub wykluczeń dietetycznych. Wierzymy, że dieta powinna być dla klienta, a nie odwrotnie. W Maczfit stawiamy na najwyższą jakość posiłków skomponowanych w oparciu o wiedzę, a nie modę. Zbadaliśmy potrzeby naszych klientów i na tej podstawie dopracowaliśmy nasza ofertę tak, by każdy znalazł w niej coś dla siebie, a jednocześnie miał wpływ na to co je – mówi Maciej Lubiak, założyciel i prezes Maczfit

W ciągu ostatnich lat firma obserwuje otwartość klientów na nowe propozycje dietetyczne, ale też wyraźne zapotrzebowanie na elastyczność wyboru w codziennych zestawach Maczfit. Bez względu na wybrany program dietetyczny zdarzało się, że w dedykowanej diecie znajdował się składnik, którego klient nie lubi czy na który ma alergię. W badaniach konsumenckich przygotowanych na zlecenie Maczfit powtarzały się pytania o możliwość wykluczenia określonych składników diety oraz personalizację zamówień.

Nawet w programach specjalistycznych dedykowanym klientom zmagającymi się z alergiami i chorobami np. cukrzycą, nadciśnieniem czy chorobą Hashimoto również brakowało personalizacji. Wychodząc naprzeciw konsumentom firma zdecydowała się podjąć wyzwanie i zmodyfikować całą dotychczasową ofertę, by zagwarantować im pełną dowolność i swobodę.

Wybór Menu to nowe rozwiązanie, które pozwala na stworzenie własnego zamówienia.

W ofercie jest 20 posiłków do wyboru na każdy dzień. Wybór Menu dostępny jest w określonych wariantach kalorycznych: 1000 - 3000 kcal.



Przedział cenowy w ofercie Wybór Menu zaczyna się od 67 zł za zestaw 5 posiłków. Cena uzależniona jest od wyboru kaloryczności.