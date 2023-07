Maczfit dowiezie catering na wakacje

Maczfit dostarcza posiłki w wakacyjne regiony Polski

Przez cały rok podążamy za potrzebami klientów, dlatego ze względu na ich wakacyjne podróże, poszerzyliśmy strefę dostawy. I tak do stałych miejscowości na naszej mapie dołączyły np. Chałupy, Jastarnia, Jurata, Hel, Władysławowo, Giżycko czy Mrągowo – co daje łącznie dowóz do blisko 2800 lokalizacji w całej Polsce – mówi Małgorzata Wierzbicka, Omnichannel Director w Maczfit.

Jak zaprosić Maczfit na wakacje?

Najlepiej przez aplikację na telefon. Apka umożliwia zmianę dostawy, ale też dodawanie i odejmowanie posiłków czy sięganie po takie rozwiązania jak np. detoks sokowy.

Wakacyjne działania marki wspiera kampania outdoor i digital. Dodatkowe, wakacyjne lokalizacje są aktywne do końca września, a przez czas trwania akcji obowiązuje rabat -15%. Szczegóły na: https://nowosci.maczfit.pl/wakacje

Co wiemy o firmie Maczfit

Założony w 2015 roku Maczfit dostarcza pełnowartościowe i zbilansowane posiłki. Firma oferuje 12 gotowych diet, ale także 3 warianty Diet z Wyborem Menu, w ramach których klienci decydują się na 5 z nawet 40 dostępnych dziennie posiłków. Wśród profesjonalnych jadłospisów znajdziemy m.in. diety dla osób z chorobą Hashimoto, wegetarian, wegan, diabetyków czy najnowszą dietę w ofercie Keto IF.

W marcu 2021 roku Maczfit został przejęty przez Grupę Żabka.